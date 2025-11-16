В США захотели обогнать КНР по темпам производства дронов

Пентагон: США могут в короткие сроки обогнать КНР по темпам производства дронов

США могут в короткие сроки обогнать КНР по темпам производства дронов. Об этом заявил в интервью CBS министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

«США намерены «производить [компоненты для дронов] на своей базе, а [предприятия] частного сектора будут их закупать», — обозначил планы Вашингтона генерал.

По его оценке, сейчас Украина ежегодно производит 4 млн дронов, а Китай — порядка 12-14 млн дронов. Отход от прежнего, по его словам, «ошибочного подхода», при котором отдельные виды вооружений в США производили либо частные, либо государственные компании, станет ключом к изменению ситуации и ускорению темпов производства.

«Мы будем производить дроны, наши частные партнеры будут производить дроны, и мы догоним и обгоним Китай невероятно быстро», — резюмировал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов передать Вашингтону беспилотники при условии поставок американских ракет в ответ. В США выразили заинтересованность в украинских БПЛА, но на поставки дальнобойных снарядов не пошли.

Ранее Трамп заявил, что США должны производить такие же дешевые дроны, как Иран.