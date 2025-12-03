На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Колумбия приняла проект о присоединении к конвенции против наемничества

Конгресс Колумбии принял проект о присоединении к конвенции против наемничества
true
true
true
close
Depositphotos

Конгресс Колумбии принял законопроект о присоединении страны к Конвенции против наемничества на фоне массовой вербовки колумбийцев в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Трансляция заседания ведется на YouTube.

Законопроект был принят 94 голосами за при 17 против. В марте инициативу утвердили в ходе пленарного заседания верхней палаты конгресса.

По правилам процедуры, после утверждения обеими палатами конгресса законопроект поступает на подпись президента Колумбии, а также по необходимости проходит проверку в конституционном суде.

Впервые законопроект был включен в повестку заседания Палаты представителей 21 октября, однако его рассмотрение несколько раз откладывалось. Между тем президент Колумбии Густаво Петро еще 7 августа сообщил, что направил в конгресс ходатайство о приоритетном рассмотрении инициативы о присоединении страны к конвенции 1989 года о запрещении наемничества.

В октябре колумбийские наемники обратились к президенту Густаво Петро с просьбой вернуть их домой с Украины. В видео они призвали лидера страны или МИД Колумбии вмешаться и защитить их жизни, так как больше не хотят участвовать в конфликте. По словам наемников, украинским властям нельзя доверять, потому что их обещания лживы. Они также пожаловались на невыплату обещанного гонорара со стороны Киева.

Ранее в Колумбии рассказали о потерях своих граждан на Украине.

