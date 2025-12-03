На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хуситы освободили весь экипаж потопленного в июле сухогруза

Al Masirah: хуситы освободили экипаж судна Eternity C, включая моряка из России
MarineTraffic/Blair Hake

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» освободили экипаж потопленного ими греческого сухогруза Eternity C, среди которого находился российский гражданин. Об этом сообщило принадлежащее хуситам издание Al Masirah.

«Экипаж Eternity C освобожден благодаря посредничеству Омана и вылетел рейсом из Саны в Маскат», — говорится в сообщении.

8 июля греческое издание ЕРТ News сообщило, что хуситы несколько часов атаковали судно Eternity C в Красном море. По данным издания, корабль был окружен со всех сторон, его атаковали при помощи беспилотников. Журналисты отметили, что во время атаки на сухогруз пострадал гражданин России Алексей Галактионов — российскому моряку ампутировали конечность.

Позже высокопоставленный источник в МИД хуситов сообщил, что российский моряк с подбитого судна проходит лечение и идет на поправку. В министерстве уточнили, что кроме россиянина военно-морские силы Йемена спасли еще нескольких человек.

Ранее в посольство РФ в Йемене заявили, что Галактионову требуется длительное восстановление.

