Посольство РФ в Йемене: спасенному российскому моряку требуется длительное восстановление

Российскому моряку Алексею Галактионову, спасенному хуситами с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C, предстоит длительное восстановление. Об этом рассказали в пресс-службе представительства РФ в Йемене.

«Мы можем достоверно сообщить, что наш гражданин находится в одном из госпиталей Саны и ему оказывают полноценную медицинскую помощь. Также подтверждаем, что нашему гражданину необходим длительный курс восстановления, однако сам россиянин находится в стабильном состоянии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Галактионову не нужны дополнительные лекарства, он также имеет возможность регулярно выходить на связь с близкими, отметили в посольстве.

30 июля ТАСС, ссылаясь на источник в российском посольстве в Йемене писало, что Галактионов проходит лечение в одном из медучреждений Саны. По данным издания, глава дипмиссии РФ в стране лично выходил на связь с Галактионовым. У посольства пока нет информации о том, когда российский моряк сможет беспрепятственно покинуть территорию хуситов, однако российские дипломаты уже прорабатывают план возвращения Галактионова на родину,

Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas.