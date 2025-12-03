На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении новых регионов России

Собянин: смещение линии фронта позволило Москве зайти с помощью в ДНР и ЛНР
true
true
true
close
Егор Алеев/РИА Новости

Смещение линии фронта позволило московским специалистам зайти с помощью в новые города Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время прямого эфира на телеканалах «ТВ Центр» и «Москва 24».

Собянин уточнил, что в новых регионах России работают десятки московских специалистов, которые занимаются восстановлением социальной инфраструктуры, жилых домов и ремонтом дорог. Он отметил, что сейчас, когда линия фронта отодвинулась от Донецка, можно зайти в районы, которые раньше находились под прямым артиллерийским обстрелом.

«Сегодня это возможно, мы постепенно заходим в эти районы, в эти города, оказывая содействие восстановлению того, что было разрушено», — сообщил Собянин.

Кроме того, Москва продолжает помогать Крыму и Севастополю. Там, в частности, финансируются социальные программы, особенно то, что касается обустройства жилищного сектора, добавил мэр.

До этого российский дипломат Александр Яковенко призвал Украину и страны Запада оплатить восстановление новых регионов РФ. По его словам, после отказа властей Украины от Стамбульских договоренностей в 2022 году по требованию Запада следует то, что Киев и западные государства ответственны за необходимость России отвоевывать силовым путем свои конституционно закрепленные территории. В связи с этим, как отметил дипломат, необходимо провести международную оценку разрушений в новых регионах РФ и обязать Украину и Запад перевести средства в специально созданный российский фонд.

Ранее Путин призвал выполнить все задачи по развитию новых регионов России.

