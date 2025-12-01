В Сумской области начальнику колонии дали 11 лет за жестокость к военнопленным

Начальника Сумской исправительной колонии № 116 Александра Бубенца приговорили к 11 годам заключения за жестокое обращение с военнопленными. Об этом сообщает Следственный комитет России в официальном Telegram-канале.

Как установили следствие и суд, фигурант, будучи должностным лицом, умышленно допустил в отношении военнопленных посягательство на физическую неприкосновенность, жестокое обращение, акты насилия, оскорбительное обращение, в том числе со стороны СБУ Украины.

Бубенцу назначили наказание заочно. Его объявили в международный розыск, заключили в ведомстве.

До этого бывшие руководители СИЗО-1 в Иркутске осуждены по уголовному делу о пытках заключенных. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Осужденные получили пять и четыре с половиной года колонии общего режима соответственно.

В суде добавили, что шесть потерпевших по уголовному делу получат компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей каждый.

Ранее в Калужской области осужденный плеснул кислотой в начальника колонии.