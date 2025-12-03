На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ рассказали об ударах по инфраструктуре на Украине

ВС РФ поразили транспортную и энергетическую инфраструктуру, работавшую для ВСУ
Gleb Garanich/Reuters

Российские войска при помощи боевых самолетов, ударных дронов и артиллерии нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе операции российские военные также поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, под удары попал пункт временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 беспилотник самолетного типа ВСУ, говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. Потери ВСУ составили 235 военнослужащих. Были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей и другая техника.

Ранее военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
