На Северном Кавказе объявлено об опасности атаки БПЛА

В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае объявлено об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили Главное управление МЧС по Дагестану, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Граждан призвали проявлять бдительность и осторожность, укрыться в надежных помещениях и и не подходить к окнам. Власти предупредили о возможных перебоях с работой мобильного интернета.

2 декабря в Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили более 40 украинских дронов самолетного типа над регионами России. В ведомстве уточнили, что больше всего целей — 14 — ликвидировали в Брянской области. В Краснодарском крае нейтрализовали восемь дронов, в Крыму — шесть, в Волгоградской области — пять. Еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в Чеченской Республике, два — в Ростовской области, по одному — в Липецкой, Тверской и Орловской областях. Над акваторией Черного моря перехватили три беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Ленинградской области сообщили о последствиях налета беспилотников ВСУ.