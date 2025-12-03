На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Возгорание произошло на нефтебазе в Тамбовской области после атаки беспилотников

На нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание при падении обломков БПЛА
Алексей Сухоруков/РИА Новости

На нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание в результате падения обломков беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима», — написал он.

На месте работают пожарные расчеты. Привлечены все необходимые силы и средства, добавил Первышов.

До этого сообщалось, что ночью беспилотники сбили в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области.

В ночь на 3 декабря беспилотники также были сбиты в Петровском районе Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что, предварительно, никто не пострадал. На месте работают представители экстренных служб.

Ранее в Таганроге решили снести два дома, поврежденных БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
