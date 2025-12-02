На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Крымом уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО за три часа cбили шесть беспилотников ВСУ над Крымом
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Крымом. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По его информации, БПЛА ликвидировали в период с 17:00 до 20:00 мск.

2 декабря в Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник средства ПВО сбили более 40 украинских дронов самолетного типа над регионами России. В ведомстве уточнили, что больше всего целей — 14 — ликвидировали в Брянской области. В Краснодарском крае нейтрализовали восемь дронов, в Крыму — шесть, в Волгоградской области — пять. Еще четыре БПЛА сбили в Чеченской Республике, два — в Ростовской области, по одному — в Липецкой, Тверской и Орловской областях. Над акваторией Черного моря перехватили три беспилотных летательных аппарата.

При этом в Орловской области в результате атаки дронов произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По словам губернатора региона Андрея Клычкова, никто из людей не пострадал.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

