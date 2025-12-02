Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают линию фронта в знак протеста против действий действующих украинских властей. Об этом в своем Telegram-канале написал бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

По его словам, на Украине уже идет противостояние и наблюдать его можно каждый день.

«Оно ярко выражается в тех людях, которые массово покидают линию фронта. Это огромное количество людей», — заявил Дмитрук.

По словам политика, только в 2025 году по официальным данным линию боевого соприкосновения незаконно покинули 160 тыс. человек. Экс-депутат объяснил, что это своеобразная форма протеста и сопротивления политике режима президента Украины Владимира Зеленского.

Он добавил, что можно наблюдать протесты и в мирных городах, где каждый день происходят столкновения с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) и с представителями других силовых структур.

Дмитрук подчеркнул, что в людях уже нет страха, и они сопротивляются.

До этого украинский военнопленный лейтенант Александр Рябенко рассказал, что примерно 10 украинских военнослужащих ежедневно оставляют позиции и сбегают из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он отметил, что моральный дух в бригаде был подавленный, а потери большие.

Ранее украинский военнопленный заявил о заведомо неисполнимых приказах командиров.