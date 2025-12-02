На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности об атакованном дроном российском танкере

Атакованный близ Турции российский танкер Midvolga 2 дошел в порт Синоп
Wolfgang Berthel/VesselFinder

Российский танкер Midvolga 2, атакованный близ Турции, своим ходом дошел в порт Синоп. Об этом сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

«Судно своим ходом дошло в порт Синоп. В 13.20 ошвартовано в порту», — говорится в сообщении.

Танкер был атакован в 148 км от берегов Турции в Черном море в ночь на 2 декабря, пишет Shot. По предварительным данным, удар нанес беспилотник. Канал Mash уточнил, что был использован украинский дрон FP-1. В результате атаки повреждения получила надстройка, в которой находились люди, а также другие части танкера — их посекло поражающими элементами, которыми был оснащен дрон. Его обломки упали на палубу судна. Два моряка — капитан судна и второй механик — получили осколочные ранения.

Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник. Это уже четвертый инцидент с судами за неделю. Ранее были атакованы танкеры Virat и Kairos, а также судно MERSIN у берегов Африки. В Кремле атаки назвали «вопиющими». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.

