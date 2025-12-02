На фронте погиб бывший режиссер «Орла и решки» Хомко

Воевавший на стороне ВСУ экс-режиссер шоу «Орел и решка» Хомко погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации (СВО) погиб бывший режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила его жена.

По ее словам, Хомко погиб 2 октября, ему было 45 лет. Других подробностей женщина не сообщила.

16 сентября стало известно, что в зоне СВО погиб украинский танцор Дмитрий Пасечник.

Мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне 2025 года, через четыре месяца его не стало.

Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия. Подробности о похоронах артиста будут известны позднее.

15 сентября Сергей Зверев сообщил, что его племянник Игорь скончался в зоне СВО. Зверев отметил, что зимой этого года также погиб на СВО его другой племянник — Андрей.

Зверев рассказал, что его племянник был мобилизован одним из первых. Мужчина родился в 1996 году. По словам шоумена, родственник не стал скрываться от военкомата и сразу туда пошел, как получил повестку. Он заявил, что в его семье с детства прививают чувство патриотизма.

За время нахождения в зоне СВО Игорь был награжден Орденом Жукова.

В августе продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его зять Евгений Ткаченко умер на СВО.