На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На фронте погиб бывший режиссер «Орла и решки» Хомко

Воевавший на стороне ВСУ экс-режиссер шоу «Орел и решка» Хомко погиб в зоне СВО
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В зоне спецоперации (СВО) погиб бывший режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила его жена.

По ее словам, Хомко погиб 2 октября, ему было 45 лет. Других подробностей женщина не сообщила.

16 сентября стало известно, что в зоне СВО погиб украинский танцор Дмитрий Пасечник.

Мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне 2025 года, через четыре месяца его не стало.

Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия. Подробности о похоронах артиста будут известны позднее.

15 сентября Сергей Зверев сообщил, что его племянник Игорь скончался в зоне СВО. Зверев отметил, что зимой этого года также погиб на СВО его другой племянник — Андрей.

Зверев рассказал, что его племянник был мобилизован одним из первых. Мужчина родился в 1996 году. По словам шоумена, родственник не стал скрываться от военкомата и сразу туда пошел, как получил повестку. Он заявил, что в его семье с детства прививают чувство патриотизма.

За время нахождения в зоне СВО Игорь был награжден Орденом Жукова.

В августе продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его зять Евгений Ткаченко умер на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами