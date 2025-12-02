Российские военные атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру Украины

Российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, удары по критически важным объектам противника наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников ВСУ в 141-м районе.

2 декабря российские военные совершили массированный удар по Болграду в Одесской области с использованием 20 дронов — камикадзе «Герань». На опубликованных Telegram-каналом «Военкоры Русской весны» видеокадрах видно зарево от пожара и слышны взрывы, на фоне которых звучит характерный шум двигателей беспилотников. В публикации сообщается, что после атаки местные жители зафиксировали перебои в электроснабжении.

Ранее в Минобороны сообщили о завершении освобождения Красноармейска в ДНР.