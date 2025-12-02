СВР: французские ЧВК станут первоочередной целью ВС РФ, если будут на Украине

Частные военные компании Франции в случае появления на Украине станут первоочередной законной целью российских Вооруженных сил. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

«Присутствие на Украине французских ЧВК, скромно названных в упомянутом декрете «референс-операторами» министерства вооруженных сил, будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях против России. Как следствие, французские ЧВК станут первоочередной законной целью ВС РФ», — сказали там.

В конце ноября га пресс-конференции в Бишкеке президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова «как угодно» зафиксировать положение, что не собирается нападать на европейские страны.

Путин также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По словам главы государства, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским.