В Псковской области отразили атаку украинского БПЛА

Губернатор Ведерников: в Псковской области уничтожили украинский дрон
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Псковской области. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал губернатор региона Михаил Ведерников.

«На юге Псковской области нейтрализовали БПЛА противника», — говорится в заявлении.

Утром 2 декабря пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что средства ПВО в течение ночи ликвидировали 45 украинских дронов самолетного типа над территорией страны. Больше всего целей — 14 — перехватили в Брянской области. Восемь беспилотников уничтожили в Краснодарском крае, шесть — в Крыму, пять — в Волгоградской области, четыре — в Чеченской Республике. Над акваторией Черного моря сбили три БПЛА, два — в Ростовской области, по одному — в Липецкой, Тверской и Орловской областях.

Комментируя ситуацию, губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в результате атаки дронов в Ливенском районе произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС РФ. Никто из людей не пострадал.

Ранее в Белгородской области украинский БПЛА атаковал автомобиль с супружеской парой.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
