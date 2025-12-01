На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские операторы БПЛА поразили бронетехнику наемников ВСУ вблизи границы

Расчеты дронов отряда «Анвар» уничтожили бронетехнику наемников ВСУ у границы
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил РФ уничтожили бронированную технику иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе российской государственной границы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора FPV-дрона с позывным «Непома».

Мужчина рассказал, что задачу выполнили расчеты БПЛА отряда специального назначения «Анвар». Данный отряд действует в интересах группировки российских войск «Север».

«Передали нам точку, сказали, что там заехали какие-то наемники западные, не знаю точно из какой страны. Полетели, это достаточно тыловой район был у противника. Подтвердили и, соответственно, нанесли сразу поражение», — отметил «Непома».

Он уточнил, что удару подвергся бронированный автомобиль западного типа. По словам оператора FPV-дрона, транспортное средство было замаскировано, поэтому определить его марку и модель не удалось.

30 ноября начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что военнослужащие страны за прошедшие сутки ликвидировали три наземных робототехнических комплекса ВСУ и терминал спутниковой связи Starlink. В частности, два украинских робототехнических комплекса уничтожили в районе Константиновки.

Ранее бойцы ВС РФ с помощью беспилотников уничтожили мобильный командный пункт ВСУ в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами