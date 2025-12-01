Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил РФ уничтожили бронированную технику иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе российской государственной границы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора FPV-дрона с позывным «Непома».

Мужчина рассказал, что задачу выполнили расчеты БПЛА отряда специального назначения «Анвар». Данный отряд действует в интересах группировки российских войск «Север».

«Передали нам точку, сказали, что там заехали какие-то наемники западные, не знаю точно из какой страны. Полетели, это достаточно тыловой район был у противника. Подтвердили и, соответственно, нанесли сразу поражение», — отметил «Непома».

Он уточнил, что удару подвергся бронированный автомобиль западного типа. По словам оператора FPV-дрона, транспортное средство было замаскировано, поэтому определить его марку и модель не удалось.

30 ноября начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что военнослужащие страны за прошедшие сутки ликвидировали три наземных робототехнических комплекса ВСУ и терминал спутниковой связи Starlink. В частности, два украинских робототехнических комплекса уничтожили в районе Константиновки.

Ранее бойцы ВС РФ с помощью беспилотников уничтожили мобильный командный пункт ВСУ в Харьковской области.