Российские бойцы под Купянском уничтожили мобильный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил командир группы «Контора» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Он пояснил, что российские военные заметили замаскированную в лесу технику противника. В капонире стоял довольно редкий у украинской армии американский бронетранспортер M577, представлявший собой мобильный командный пункт.

Расчет FPV-дронов сначала атаковал бронетранспортер беспилотниками на оптоволокне, а затем сжег его радиоуправляемыми аппаратами.

11 ноября стало известно, что Вооруженные силы России с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и «Новатор», на которых украинские военные прорывались в Купянск.

5 ноября сообщалось, что российский FPV-дрон на северо-западе от Красноармейска уничтожил группу украинских военнослужащих.

Ранее в России представили эмблему войск беспилотных систем.