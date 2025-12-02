Бойцы группировки «Север» провели эвакуацию мирных жителей из Волчанска

Бойцы российской группировки войск «Север» эвакуировали семерых мирных жителей из освобожденного Волчанска. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве обороны РФ.

Эвакуацию провели военнослужащие 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса. Во время нее украинские солдаты применили по мирным жителям ударные беспилотники и минометы. Две женщины получили осколочные ранения, им оказали необходимую медицинскую помощь.

После выхода в безопасное место жителей Волчанска на автомобильном транспорте вывезли в тыл. Там предоставили места в пункте временного размещения и обеспечили горячим питанием.

1 декабря министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав с освобождением населенного пункта Волчанск. Поздравления адресованы командованию и военнослужащим 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады.

