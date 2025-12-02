Бойцы группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили восемь пунктов управления дронами и две станции спутниковой связи Starlink. Об этом ТАСС рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Он пояснил, что противник в течение суток потерял восемь пунктов управления беспилотной авиацией. Кроме того, российские дроны уничтожили квадроцикл, склад материальных средств, две станции спутниковой связи Starlink и беспилотник самолетного типа.

1 декабря сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил РФ уничтожили бронированную технику иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе российской государственной границы.

30 ноября начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что военнослужащие страны за прошедшие сутки ликвидировали три наземных робототехнических комплекса ВСУ и терминал спутниковой связи Starlink. В частности, два украинских робототехнических комплекса уничтожили в районе Константиновки.

Ранее бойцы ВС РФ с помощью беспилотников уничтожили мобильный командный пункт ВСУ в Харьковской области.