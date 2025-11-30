На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцы группировки «Южная» нанесли урон технике ВСУ

ТАСС: группировка «Южная» уничтожила три наземных робота и терминал Starlink ВСУ
РИА Новости

Бойцы Южной группировки войск за прошедшие сутки ликвидировали три наземных робототехнических комплекса и терминал спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, на северском направлении поражены три блиндажа и антенна связи, а на краматорском российские беспилотники уничтожили антенну управления FPV-дронами противника.

«В районе южнее Константиновки беспилотные подразделения поразили два наземных робототехнических комплекса противника», — сказал Астафьев.

Кроме того, специалисты войск беспилотных систем отряда «Рубикон» поразили еще один робототехнический комплекс, а также самоходную артиллерийскую установку и терминал спутниковой связи ВСУ Starlink.

За неделю российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам украинской военной промышленности. По данным Минобороны РФ, также были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Удары были нанесены по цехам производству беспилотников, а также живой силы противника.

Ранее российские силы ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины.

СВО: последние новости
