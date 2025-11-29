На Украине опровергли видео с наступлением ВСУ под Гуляйполем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опубликовали фейковое видео, подав его как контратаку украинской стороны под Гуляйполем. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.
В публикации говорится, что украинские силы обороны юга выдали бои в Запорожской области, снятые на видео еще летом в Курской области.
Специалисты рассказали, что изначально ролик появился на официальном аккаунте ВСУ, а позже был удален.
В Deep State заявили, что спикер Сил обороны Юга «объявил крестовый поход против здравого смысла», и обратили внимание, что в посте с видео не были упомянуты подразделения ВСУ, которые якобы удержали Гуляйполе от быстрого взятия под контроль российскими войсками.
«Подразделение, которое с ходу влетело и отсрочило потерю Гуляйполя, не упомянуто, зато любимцы спикера — на всю, хотя они действуют несколько в другом районе», — говорится в сообщении аналитиков.
27 ноября стало известно, что российские войска продвинулись вплотную к Гуляйполю. Об этом сообщил агентству представитель командования украинских сил обороны «Юг» Владислав Волошин.
Он отметил, что одно из подразделений ВСУ отошло с занимаемых позиций, а российские военные воспользовались ситуацией и сложными погодными условиями и зашли во фланг ВСУ.
Ранее в Раде заявили о заходе Вооруженных сил России в Гуляйполе.