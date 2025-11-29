Deep State: ВСУ выложили фейковое видео, подав его как контратаку под Гуляйполем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опубликовали фейковое видео, подав его как контратаку украинской стороны под Гуляйполем. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

В публикации говорится, что украинские силы обороны юга выдали бои в Запорожской области, снятые на видео еще летом в Курской области.

Специалисты рассказали, что изначально ролик появился на официальном аккаунте ВСУ, а позже был удален.

В Deep State заявили, что спикер Сил обороны Юга «объявил крестовый поход против здравого смысла», и обратили внимание, что в посте с видео не были упомянуты подразделения ВСУ, которые якобы удержали Гуляйполе от быстрого взятия под контроль российскими войсками.

«Подразделение, которое с ходу влетело и отсрочило потерю Гуляйполя, не упомянуто, зато любимцы спикера — на всю, хотя они действуют несколько в другом районе», — говорится в сообщении аналитиков.

27 ноября стало известно, что российские войска продвинулись вплотную к Гуляйполю. Об этом сообщил агентству представитель командования украинских сил обороны «Юг» Владислав Волошин.

Он отметил, что одно из подразделений ВСУ отошло с занимаемых позиций, а российские военные воспользовались ситуацией и сложными погодными условиями и зашли во фланг ВСУ.

Ранее в Раде заявили о заходе Вооруженных сил России в Гуляйполе.