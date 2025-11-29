На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Брянской области дроны атаковали автомобиль, пострадали двое

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о двух пострадавших при атаке дронов
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, удар был нанесен по движущемуся гражданскому автомобилю, в результате чего двое мирных жителей получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Губернатор уточнил, что после сброса взрывного устройства был поврежден автомобиль «Газель».

До этого сразу четыре муниципалитета Белгородской области были атакованы украинскими беспилотниками, пострадали три человека. В Грайворонском округе в селе Доброивановка дрон атаковал автомобиль. Ранения получили три человека, всех их доставили в больницу. Также беспилотники атаковали Грайворон, Шебекино и село Посохово Валуйского округа. Однако там обошлось без пострадавших.

Ранее выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА на Волгоград.

