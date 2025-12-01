Российские военные с помощью ФАБ поразили пункт дислокации ВСУ в Димитрове

ВКС РФ по наводке ИИ нанесли удар ФАБ-1500 по украинским позициям в Димитрове

Военно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар фугасной авиационной бомбой (ФАБ) по позициям украинских военнослужащих в Димитрове (Мирнограде) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка», сославшись на источники.

«[Пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины] был вскрыт снова благодаря комплексу РЭР (радиоэлектронной разведки — «Газета.Ru») «Тарантул» на базе ИИ (искусственного интеллекта — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Из нее следует, что российские бойцы поразили цель с помощью ФАБ-1500. Данные о потерях среди украинских военных после атаки к текущему моменту не поступали.

18 ноября Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видеозапись, на которой запечатлен удар российской ФАБ-3000 по занятому ВСУ зданию в Димитрове. В подписи к ролику говорилось, что в течение дня в дом «стекались» украинские военнослужащие со всех сторон. Всего в здание вошли 37 человек, при этом еще какое-то количество бойцов ВСУ обосновалось в доме ещё раньше. После удара бомбы спастись смогли только четыре человека.

Ранее удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской области сняли на видео.