В сеть попало видео удара трехтонной российской бомбы по зданию с бойцами ВСУ

В сеть попало видео удара трехтонной российской бомбы ФАБ-3000 по занятому ВСУ зданию в Мирнограде. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«В течение дня в дом стекались бойцы ВСУ со всех сторон. На тележках какие-то ящики с собой таскали... Там же находились и операторы БПЛА (непонятно сколько)», — сообщил источник издания.

По данным «Изнанки», за день в здание вошли 37 человек, при этом еще какое-то количество украинских бойцов держали его до этого. После удара бомбы спастись смогли только четыре человека.

На попавших в сеть кадрах видно, как тяжелый снаряд под почти прямым углом влетает в шестиэтажное здание, после чего появляется крупный огненный шар, а затем в небо взмывает огромный плотный столб пыли, который поднялся как минимум на 200 метров в высоту над местом взрыва и распространился настолько же в стороны от него.

До этого российские военкоры писали, что ВСУ покинули южную часть Мирнограда и Сухой Яр.

Город Мирноград (российское название Димитров) находится в пригороде Покровска (российское название Артемовск) в ДНР. Бои там продолжаются с 2024 года. До начала СВО население Мирнограда составляло около 50 тыс. человек.

