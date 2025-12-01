На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН обвинили Украину в использовании запрещенных противопехотных мин

UNIDIR обвинил Украину в использовании и возможном производстве запрещенных мин
commons.wikimedia.org

Соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван заявил, что Украина использует противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, производит их самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ряд стран предприняли шаги, которые представляют конкретную угрозу нормам конвенции. Украина заявила, что она может приостановить действие соглашения о запрете противопехотных мин, применяя противопехотные мины и наращивая их запасы», — отметил Мозер-Пуангсуван.

По его словам, запасы противопехотных мин Украина пополняет с помощью США. Кроме того, с 2022 года Украина также стала применять мины неизвестного происхождения, которые доставляются беспилотниками.

До этого РИА Новости сообщало, что российский военнослужащий группировки «Восток» уничтожил тяжелый украинский дрон «Баба-яга» во время штурма населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области.

Он рассказал, что при заходе в населенный пункт дрон регулярно появлялся над одним и тем же местом. По словам военнослужащего, штурмовая группа знала примерное время его выхода и заранее подготовилась.

Для атаки бойцы использовали противопехотную мину МОН-90, установив ее поражающей стороной вверх. Они подсветили позицию окопными свечами, протянули проводку и замкнули цепь от батарейки — после этого, отметил командир, дрон был уничтожен.

Ранее стало известно, что Финляндия вернет на вооружение противопехотные мины.

