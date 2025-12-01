В Минобороны РФ назвали количество сбитых за ночь беспилотников

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 23:30 мск 30 ноября до 07:00 1 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над Белгородской, Брянской, Краснодарской, Новгородской и Ростовской областями. По три БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью. Два беспилотника были обезврежены над Воронежской областью. По одному дрону сбили над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

Вечером 30 ноября в министерстве обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за 3,5 часа уничтожили над Россией 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:30. Девять БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, еще один ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее БПЛА ударил по перевозившему нефть РФ турецкому танкеру.