В Израиле завершили разработку лазерной системы ПВО

Израиль поставит лазерную систему ПВО «Железный луч» армии 30 декабря
Leo Correa/AP

Израиль завершил разработку передовой системы ПВО «Железный луч», основанной на использовании лазерных технологий, первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь 2025 года. Об этом сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок израильского Минобороны Даниэль Голд, передает ТАСС.

Он рассказал, что после завершения разработки и комплексной программы испытаний, подтвердившей возможности этой системы, ведомство готово осуществить первую ее поставку Армии обороны Израиля 30 декабря.

Голд добавил, что Израиль в соответствии со стратегией Минобороны уже активно разрабатывает следующее поколение технологических «сюрпризов» для будущих конфликтов - в космической, наступательной и оборонительной сферах.

До этого военный эксперт Алексей Живов сообщил, что Израиль является пионером в области развития лазерных технологий, а также применения их в противовоздушной обороне.

Ранее Израиль применил лазерную систему «Железный луч» против ракет Ирана.

