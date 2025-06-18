Военный эксперт рассказал об израильской ПВО «Железный луч»

Израиль является пионером в области развития лазерных технологий, а также применения их в противовоздушной обороне. Об этом заявил военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру».

Он отметил, что Израиль давно разработал и демонстрировал лазерные системы ПВО, а теперь включил их в свой контур. По его словам, в настоящее время «Железный луч» сбивает БПЛА и ракеты на подлете на расстоянии примерно 1 км путем прожигания боевой части лазерным лучом.

При этом в ходе различных конфликтов выяснилось, что у этой технологии не очень высокая надежность при отсутствии квалифицированного обслуживания, подчеркнул военный эксперт.

Живов добавил, что в России разработка лазерных систем является секретной и подобные технологии пока не демонстрировались.

Накануне представитель израильского посольства в Москве сообщил ТАСС, что Израиль впервые начал использовать лазерную систему противовоздушной обороны «Железный луч» для перехвата иранских ракет и беспилотников.

Ранее сообщалось, что США решат вопрос о присоединении к конфликту с Ираном за двое суток.