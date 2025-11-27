Захарова: США вербуют наемников в Филиппинах для участия в боях на стороне ВСУ

Представители США в Филиппинах ведут набор добровольцев для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, пишет РИА Новости.

«По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», — рассказала Захарова.

По ее словам, предпочтение отдается бывшим сотрудникам силовых ведомств и отставным военным. Наемникам обещают ежемесячные выплаты в размере $5 тысяч. Вербовку людей в ВСУ, как стало известно МИД РФ, ведет американское охранное агентство из штата Флорида. Перед отправкой в зону конфликта добровольцы проходят подготовку под надзором инструкторов США и получают немецкую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле, сообщила дипломат.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что на стороне Вооруженных сил Украины воюют как минимум 20 тысяч наемников из разных стран. Источник отметил, что поток иностранных военных в ряды ВСУ сокращается, но не прекращается. По данным силовика, выросло число ветеранов ВС США, желающих воевать на стороне Украины, чтобы перезагрузить свою военную карьеру.

