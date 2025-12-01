На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 80 беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 беспилотниками за сутки
Станислав Красильников/РИА Новости

Украина атаковала Белгородскую область более 80 беспилотниками и более пяти боеприпасами за прошедшие сутки. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

По городу Шебекино, селам Белянка, Мешковое, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и Червона Дибровка совершены атаки 22 беспилотников, 16 из них были сбиты и подавлены.

После атаки в больницу Белгорода обратилась пострадавшая при ударе дрона по автомобилю в Шебекино — у женщины диагностировали осколочное ранение стопы.

В селе Березовка в Борисовском округе в результате атаки БПЛА на авто двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью.

По городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Глотово, Дорогощь, Козинка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Вторая, Пороз и Рождественка выпущено шесть боеприпасов и нанесены удары 15 БПЛА.

Утром в понедельник Минздрав Дагестана сообщил о пострадавшем ребенке после удара дронов в Каспийске.

Ранее на Кубани обломки беспилотника повредили три частных дома.

