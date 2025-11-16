На видео попало уничтожение машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск

Российский дрон снял на видео уничтожение машин ВСУ на пути в Купянск

Расчеты FPV-дронов российской группировки войск «Запад» сожгли несколько машин Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

На одном из снимков, опубликованном в сети, можно увидеть сразу несколько машин ВСУ, стоящих на дороге. Кадр был сделан российским беспилотником. По данным оборонного ведомства, дроны-камикадзе нанесли точечные удары по автомобильной технике с бойцами ВСУ, пытавшимися прорваться в город.

«Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники ВСУ, которая направлялась в город», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что противнику не удается доставить личный состав, боеприпасы и провизию подразделениям, заблокированным на Купянском направлении.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что наступательные действия российских войск под Купянском создают предпосылки для возможного отступления украинской армии из города. По его словам, ВСУ осознают сложность своей оперативно-тактической позиции в этом направлении. Марочко подчеркнул, что российские подразделения, обладая превосходством в технике и живой силе, продолжают наступательные операции с разных направлений.

Ранее ВСУ показали видео с разыгранной атакой на «позиции» ВС РФ в Купянске.