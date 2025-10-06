На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленный доброволец ВСУ заявил о масштабных хищениях в армии

Пленный доброволец ВСУ Шевцов: половина средств на армию разворовывается
Alina Smutko/Reuters

Половина средств, выделяемых на украинскую армию, разворовывается, что оставляет солдат без необходимого обеспечения. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал попавший в плен доброволец ВСУ Игорь Шевцов.

«В голове срисовалась картинка такая, что просто это финансовые махинации на жизнях людей и все. Там денежки на что-то выделяются, кто-то себе что-то украл, не довез. Также по отношению к парням кого-то собрали, куда-то отправили, голые, босые», — сказал Шевцов.

Шевцов добровольно пришел в военкомат и был мобилизован 25 февраля 2022 года. По его словам, его разочарование в ВСУ связано с крупномасштабными случаями воровства, которые он наблюдал.

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), большинство граждан Украины (71%) уверены в росте коррупции в стране с февраля 2022 года. Еще 20% уверены, что он остался на прежнем уровне, а 5% склоняются к тому, что за это время он снизился.

Ранее в Раде обвинили Зеленского во лжи о коррупции на Украине.

