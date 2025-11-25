На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали город в Курской области

Хинштейн: несколько домов повреждены при атаке ВСУ на Льгов
Михаил Фомичев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Льгов в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате вражеских ударов по городу Льгову незначительно повреждено несколько домов, в том числе многоквартирных (взрывной волной выбиты окна). На месте работают оперативные службы, там же находится глава Льгова», — написал глава региона.

По информации Хинштейна, также несколько ударов зафиксировали в Льговском районе. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Информация о последствиях атаки уточняется, отметил губернатор.

22 ноября Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли прицельный удар по подстанции в микрорайоне Боровском города Рыльска Курской области. По его данным, в результате атаки вышли из строя две котельные, около 3 тысяч абонентов остались без электричества.

Ранее «призрак» в форме украинского бойца обнаружили в Курской области.

Атаки на Курскую область
