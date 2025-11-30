В Пермском крае сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Режим опасности атаки беспилотников был введен днем 30 ноября.

До этого в Чувашии объявили угрозу атаки беспилотников.

Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский). Они были сняты только к 10:14 утра.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.