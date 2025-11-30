На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турецкий сверхзвуковой беспилотник впервые поразил цель вне прямой видимости

Турецкий дрон Kızılelma первым в мире поразил цель за пределами прямой видимости
true
true
true
close
RTErdogan/Twitter

Турецкий сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kızılelma стал первым ударным дронам в мире, который поразил реактивную мишень за пределами прямой видимости. Об этом сообщили в компании Baykar, разработчике аппарата.

В организации уточнили, что во время испытаний над полигоном в районе Синопа БПЛА, работавший в группе с пятью истребителями F-16, обнаружил цель с помощью радара Murad с активной фазированной решеткой, взял ее на сопровождение и выпустил ракету класса «воздух — воздух» Gökdoğan. По данным компании, мишень была уничтожена прямым попаданием.

Bayraktar Kızılelma впервые представили в августе 2022 года на салоне «Текнофест» в Самсуне. Аппарат создан в рамках проекта боевого авиационного комплекса MIUS. Его взлетная масса составляет около 6 тонн, из них почти треть приходится на полезную нагрузку. Дрон способен выполнять полеты продолжительностью до шести часов на высоте около 12 км.

До этого стало известно, что мальдивская республика начала создание базы для беспилотных летательных аппаратов на острове Маафару, чтобы использовать привезенные из Турции военные дроны для мониторинга океанских территорий Мальдивских островов.

Ранее на Западе указали на преимущество российских ракет.

