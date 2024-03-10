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Мальдивы создают базу для дронов из Турции

Edition: Мальдивы создают базу БПЛА для эксплуатации закупленных у Турции дронов

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Shutterstock

Мальдивская республика начала создание базы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на острове Маафару, чтобы использовать привезенные из Турции военные дроны для мониторинга океанских территорий Мальдивских островов. Об этом пишет новостной портал The Edition.

Журналисты сообщают, что база создается на севере Маафару, рядом с международным аэропортом. Кроме этого отмечается, что часть мальдивских военных сейчас обучается в Турции использованию беспилотников.

Официальной информации от властей о проекте пока не поступало.

До этого генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил о начале строительства под Киевом завода, на котором будут производиться беспилотные летательные аппараты.

Также сообщалось, что в Турции прошли вторые успешные испытания ударного беспилотника Bayraktar TB3.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для бронирования на лето.

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