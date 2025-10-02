На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе указали на преимущество российских ракет

FT: ракеты ВС РФ успешно преодолевают украинскую систему ПВО
Efrem Lukatsky/AP

Российские ракеты успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО), пишет Financial Times (FT).

Как рассказали изданию действующие и бывшие украинские чиновники, этим летом от ударов российских ракет пострадали как минимум четыре завода по производству БПЛА в Киеве и его окрестностях. Они уточнили, что российские ракеты эффективно обходят американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

В частности, 28 августа был нанесен удар по заводу, изготавливающему турецкие беспилотники Bayraktar.

Накануне ВС РФ нанесли удар по объектам в порту в Одесской области. Telegram-канал «Военный обозреватель» уточнил, что атака произошла в порту, расположенном у границы с Румынией. Подробности о конкретных целях и возможных последствиях удара в настоящее время не приводятся.

Ранее глава МИД Украины заявил, что на территории России «не будет безопасного места».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
