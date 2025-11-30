На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о ночном перехвате 33 украинских дронов над Россией

Минобороны: за ночь силы ПВО сбили 33 БПЛА в регионах России и над Черным морем
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что речь идет о дронах самолетного типа. Основная часть аппаратов была сбита над Ростовской областью — там зафиксировано 16 перехватов. Еще семь беспилотников уничтожены в небе над Краснодарским краем, три — над Белгородской областью и один — над Курской. Кроме того, шесть украинских БПЛА ликвидированы над акваторией Черного моря.

В ночь на 30 ноября Telegram-канала SHOT писал о серии взрывов в пригородных районах Краснодара и Анапы. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны отбивали атаки дронов Вооруженных сил Украины.

По словам жителей Анапы, от пяти до семи громких звуков раздались со стороны Черного моря. Очевидцы также рассказали, что в городе работали сирены. Кроме того, о взрывах сообщали жители села Витязево, у которых «тряслись стены в доме».

Ранее в Брянской области дроны атаковали автомобиль, пострадали двое.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами