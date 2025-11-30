Минобороны сообщило о ночном перехвате 33 украинских дронов над Россией

Минобороны: за ночь силы ПВО сбили 33 БПЛА в регионах России и над Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что речь идет о дронах самолетного типа. Основная часть аппаратов была сбита над Ростовской областью — там зафиксировано 16 перехватов. Еще семь беспилотников уничтожены в небе над Краснодарским краем, три — над Белгородской областью и один — над Курской. Кроме того, шесть украинских БПЛА ликвидированы над акваторией Черного моря.

В ночь на 30 ноября Telegram-канала SHOT писал о серии взрывов в пригородных районах Краснодара и Анапы. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны отбивали атаки дронов Вооруженных сил Украины.

По словам жителей Анапы, от пяти до семи громких звуков раздались со стороны Черного моря. Очевидцы также рассказали, что в городе работали сирены. Кроме того, о взрывах сообщали жители села Витязево, у которых «тряслись стены в доме».

Ранее в Брянской области дроны атаковали автомобиль, пострадали двое.