В США сообщили об усилении российских ударов по линиям снабжения ВСУ

Украинские военные обеспокоены растущей мощью российских ударов беспилотниками по линиям снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета The Wall Street Journal.

«Растущая мощь России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников является самым важным изменением в конфликте в 2025 году», — говорится в публикации.

Автор также отмечает, что «российские военные научились лучше использовать самое смертоносное оружие в этой войне: маленькие и недорогие беспилотники».

Несколькими днями ранее сообщалось, что российские военные стали сжигать антидроновые сетки украинской армии на дорогах в ее тылу с помощью термитных беспилотников.

Пролет одного такого дрона способен зачистить около километра дороги от сеток, отмечали российские журналисты. После этого техника ВСУ оказывается под ударами оптоволоконных дронов.

Ранее в США назвали Россию «империей беспилотников».