В США сообщили об усилении российских ударов по линиям снабжения ВСУ

WSJ: украинские военные встревожены ударами ВС РФ по линиям снабжения ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские военные обеспокоены растущей мощью российских ударов беспилотниками по линиям снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета The Wall Street Journal.

«Растущая мощь России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников является самым важным изменением в конфликте в 2025 году», — говорится в публикации.

Автор также отмечает, что «российские военные научились лучше использовать самое смертоносное оружие в этой войне: маленькие и недорогие беспилотники».

Несколькими днями ранее сообщалось, что российские военные стали сжигать антидроновые сетки украинской армии на дорогах в ее тылу с помощью термитных беспилотников.

Пролет одного такого дрона способен зачистить около километра дороги от сеток, отмечали российские журналисты. После этого техника ВСУ оказывается под ударами оптоволоконных дронов.

Ранее в США назвали Россию «империей беспилотников».

