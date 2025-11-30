На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США задумались о полном запрете дронов из Китая

Verge: с 23 декабря в США запретят импорт дронов DJI из-за угрозы безопасности
close
Fabrizio Bensch/Reuters

С 23 декабря в США будет введен запрет на импорт всех дронов китайской компании DJI из-за угрозы национальной безопасности. Об этом пишет The Verge.

Подобное решение о запрете дронов DJI будет принято на основании положений Национального закона о защите оборонной промышленности, который предоставляет президенту США полномочия ограничивать поставки товаров, способных нанести ущерб безопасности страны. Американских политиков беспокоит тот факт, что китайская компания может шпионить за американцами, хотя у правительства США недостаточно доказательств этому.

Факт передачи КНР каких-либо данных отрицают и в самой компании, подчеркнули в издании. Специалисты пообещали удалить все журналы полетов в США. В DJI утверждают, что их дроны важны для фермеров, энергетических компаний и спасателей, поскольку им нет достойной альтернативы. Большинство старых конкурентов, таких как Skydio, переориентировались на корпоративный и военный секторы.

Тем не менее, как отмечается в статье, президент Дональд Трамп и американские законодатели предпочитают, чтобы в небе «доминировали» дроны США, а не Китая.

До этого министр американских Сухопутных войск Дэниел Дрисколл заявил, что США считают дроны «угрозой масштаба всего человечества». Он назвал беспилотники дешевыми самодельными взрывными устройствами, которые можно распечатать дома на 3D-принтере. Кроме того, они легко пересекают границу. Дрисколл считает, что дроны недостаточно «просто подавить» — необходимо обеспечить «многоуровневую защиту».

Ранее в США захотели обогнать КНР по темпам производства дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами