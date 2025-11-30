В США задумались о полном запрете дронов из Китая

С 23 декабря в США будет введен запрет на импорт всех дронов китайской компании DJI из-за угрозы национальной безопасности. Об этом пишет The Verge.

Подобное решение о запрете дронов DJI будет принято на основании положений Национального закона о защите оборонной промышленности, который предоставляет президенту США полномочия ограничивать поставки товаров, способных нанести ущерб безопасности страны. Американских политиков беспокоит тот факт, что китайская компания может шпионить за американцами, хотя у правительства США недостаточно доказательств этому.

Факт передачи КНР каких-либо данных отрицают и в самой компании, подчеркнули в издании. Специалисты пообещали удалить все журналы полетов в США. В DJI утверждают, что их дроны важны для фермеров, энергетических компаний и спасателей, поскольку им нет достойной альтернативы. Большинство старых конкурентов, таких как Skydio, переориентировались на корпоративный и военный секторы.

Тем не менее, как отмечается в статье, президент Дональд Трамп и американские законодатели предпочитают, чтобы в небе «доминировали» дроны США, а не Китая.

До этого министр американских Сухопутных войск Дэниел Дрисколл заявил, что США считают дроны «угрозой масштаба всего человечества». Он назвал беспилотники дешевыми самодельными взрывными устройствами, которые можно распечатать дома на 3D-принтере. Кроме того, они легко пересекают границу. Дрисколл считает, что дроны недостаточно «просто подавить» — необходимо обеспечить «многоуровневую защиту».

Ранее в США захотели обогнать КНР по темпам производства дронов.