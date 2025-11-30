На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Командир полка ВСУ бросил своих солдат на убой и поехал раздавать автографы

ТАСС: командир брошенного на убой полка ВСУ ездит по Украине и раздает автографы
true
true
true
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев разъезжает по Украине, раздавая автографы, пока его подчиненные отдают свои жизни в зоне боевых действий. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«225-й полк фактически расформирован и разбит на несколько частей, которые брошены на убой по всему фронту», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, Ширяев недавно посетил Харьков, где вручил флаг и свой портрет с автографом «любимому местному бизнесмену». Собеседник ТАСС обратил внимание, что в это же время его полк в 50 километрах от Харькова пытается «исправить провал под Волчанском». Он добавил, что де-факто Ширяев был отстранен от командования полком. Однако де-юре до сих пор находится в штате на этой должности.

В октябре источник в силовых структурах сообщал, что командиры 225-го полка и 425-го полка ВСУ фактически не руководят своими бойцами. В их обязанности входит только перераспределение подразделений между участками фронта.

До этого стало известно, что нового командира 57-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ подполковника Виталия Поповича с позывным «Ветер» увольняли за серьезные проступки во время службы. Сообщается, что в 2016 году Попович был командиром роты в 93-й отдельной механизированной бригаде и допустил утрату секретных карт с информацией о позициях роты. После этого он устроился в «Нафтогаз» на должность начальника департамента супервайзинга.

Ранее украинский военнопленный заявил о заведомо неисполнимых приказах командиров.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами