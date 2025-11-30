Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев разъезжает по Украине, раздавая автографы, пока его подчиненные отдают свои жизни в зоне боевых действий. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«225-й полк фактически расформирован и разбит на несколько частей, которые брошены на убой по всему фронту», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, Ширяев недавно посетил Харьков, где вручил флаг и свой портрет с автографом «любимому местному бизнесмену». Собеседник ТАСС обратил внимание, что в это же время его полк в 50 километрах от Харькова пытается «исправить провал под Волчанском». Он добавил, что де-факто Ширяев был отстранен от командования полком. Однако де-юре до сих пор находится в штате на этой должности.

В октябре источник в силовых структурах сообщал, что командиры 225-го полка и 425-го полка ВСУ фактически не руководят своими бойцами. В их обязанности входит только перераспределение подразделений между участками фронта.

До этого стало известно, что нового командира 57-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ подполковника Виталия Поповича с позывным «Ветер» увольняли за серьезные проступки во время службы. Сообщается, что в 2016 году Попович был командиром роты в 93-й отдельной механизированной бригаде и допустил утрату секретных карт с информацией о позициях роты. После этого он устроился в «Нафтогаз» на должность начальника департамента супервайзинга.

Ранее украинский военнопленный заявил о заведомо неисполнимых приказах командиров.