Новый комбриг ВСУ в 2016 году потерял секретные карты с позициями своей роты

ТАСС: нового командира 57-й бригады ВСУ увольняли за утрату секретных карт
Reuters

Нового командира 57-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ подполковника Виталия Поповича с позывным «Ветер» увольняли за серьезные проступки во время службы в 2016 году. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника, в 2016 году Попович был командиром роты в 93-й отдельной механизированной бригаде и допустил гибель подчиненного, а также утрату секретных карт с информацией о позициях роты.

«После этого он был уволен с военной службы и устроился в «Нафтогаз» на должность начальника департамента супервайзинга», — сообщил собеседник агентства.

Источник добавил, что подполковник был активным участником и сторонником «Майдана». В 2015-2016 годах он в качестве добровольца участвовал в антитеррористической операции АТО. До назначения комбригом был командиром батальона в 117-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.

До этого в силовых структурах сообщили, что командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева сняли с должности за обвал фронта под Волчанском. 26 ноября он покинул расположение бригады, передав дела новому командиру подполковнику Виталию Поповичу. По данным источника, Солодаев является близким другом бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Сырский пригрозил уволить командиров ВСУ на Красноармейском направлении.

