На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор сообщил о последствиях ночной атаки дронов на районы Ростовской области

Слюсарь: при атаке БПЛА на Ростовскую область была повреждена котельная в Гуково
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Ночью в Ростовской области под ударом украинских беспилотников оказались Гуково, Новошахтинск, а также Чертковский и Мясниковский районы. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 дронов, и, согласно оперативным данным, среди жителей нет пострадавших.

По сведениям региональных властей, в Гуково повреждения получила котельная, обеспечивавшая теплом 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Персонал эвакуировали, подача тепла временно приостановлена. После проверки объекта саперами там должны начаться восстановительные работы.

В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Площадь пожара составила около 50 кв. м, огонь удалось оперативно ликвидировать.

В Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами страны.

Ранее в Брянской области дроны атаковали автомобиль, пострадали двое.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами