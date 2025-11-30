Губернатор сообщил о последствиях ночной атаки дронов на районы Ростовской области

Слюсарь: при атаке БПЛА на Ростовскую область была повреждена котельная в Гуково

Ночью в Ростовской области под ударом украинских беспилотников оказались Гуково, Новошахтинск, а также Чертковский и Мясниковский районы. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 дронов, и, согласно оперативным данным, среди жителей нет пострадавших.

По сведениям региональных властей, в Гуково повреждения получила котельная, обеспечивавшая теплом 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Персонал эвакуировали, подача тепла временно приостановлена. После проверки объекта саперами там должны начаться восстановительные работы.

В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Площадь пожара составила около 50 кв. м, огонь удалось оперативно ликвидировать.

В Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами страны.

Ранее в Брянской области дроны атаковали автомобиль, пострадали двое.