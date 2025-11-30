На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правовой режим для тестирования БПЛА расширили еще на два региона России

Во Владимирской и Калужской областях утвержден экспериментальный режим по БАС
Станислав Красильников/РИА Новости

В России расширили экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) на две области страны. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, постановление от 8 ноября 2024 года будет изменено: режим по БАС теперь распространяется и на Владимирскую и Калужскую области.

В прошлом году такой он был утвержден в Нижегородской области на три года. Режим создаст условия для тестирования воздушной перевозки грузов на отдаленные территории и выполнения авиационных работ.

До этого вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что до конца 2025 года в России появится отдельный класс воздушного пространства для беспилотников. Он уточнил, что речь идет о классе H для выполнения полетов.

Ранее были названы траты на защиту российских аэропортов от атак дронов.

