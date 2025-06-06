ТАСС: в 2025 году появится отдельный класс воздушного пространства для БПЛА

Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что до конца 2025 года в России появится отдельный класс воздушного пространства для беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

«В части нормативного регулирования использования БАС воздушного пространства подготовлен проект постановления правительства по установлению нового класса H воздушного пространства для выполнения полетов. Такой класс Н будет установлен до конца текущего года», — сказал Савельев на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет.

11 мая журнал The National Interest писал, что Россия достигла значительных успехов в трех перспективных технологиях: производстве беспилотников, использовании искусственного интеллекта в военной технике, а также в лазерном оружии. По словам журналистов, в настоящее время российским дронам нет равных.

В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за 2024 год Россия втрое нарастила производство беспилотников, и продолжит увеличивать их производство. Премьер утверждает, что в настоящий момент в производстве дронов участвует более 600 компаний.

Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году.