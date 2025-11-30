На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский ефрейтор спас жизнь раненному товарищу в зоне СВО

Минобороны: ефрейтор Третьяков сохранил жизнь раненому товарищу в зоне СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ефрейтор Вооруженных сил (ВС) России Виктор Третьяков в ходе специальной военной операции (СВО) эвакуировал раненого украинским дроном товарища, сохранив ему жизнь таким образом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что Третьяков эвакуировал раненых с передовой линии в одном из населенных пунктов, когда на подразделение была совершена атака. Ефрейтор уничтожил беспилотник точными выстрелами из штатного стрелкового оружия, уточнили в ведомстве.

Спустя некоторое время эвакуационная группа была атакована дронами-камикадзе, в результате чего один из военнослужащих получил ранение от осколка. По данным Минобороны, Третьяков оказал товарищу первую помощь и переместил в укрытие.

«Дождавшись временного затишья, он самостоятельно провел эвакуацию раненого до ближайшего медицинского пункта, обеспечив его своевременное лечение, после чего вернулся к группе и продолжил выполнение задачи», — говорится в сообщении.

До этого российский боец спас товарищей, сбив рюкзаком беспилотник Вооруженных сил Украины. По его словам, во время нахождения в окопе к ним залетел ударный FPV-дрон. Один из бойцов, не раздумывая, подхватил рюкзак и бросил в дрон. Расстояние между ними и дроном было меньше метра, из-за чего аппарат запутался в рюкзаке и не причинил вреда.

Ранее российский рядовой спас сослуживцев, прикрыв их своим телом от взрыва дрона.

