В семи областях Украины действует воздушная тревога

На Украине воздушная тревога объявлена в семи областях
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В семи регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

По информации сервиса, этот режим действует в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и частично в Полтавской области.

Прошлой ночью на объектах энергетики в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях тоже произошли взрывы. В Киеве и в Киевской области зафиксировали масштабные перебои с электроэнергией.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее ВСУ атаковали терминал КТК в Новороссийске.

