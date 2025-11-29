Штурмовые войска Вооруженных сил Украины в ближайшее время могут быть ликвидированы из-за неэффективности. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, с момента объявления о создании этого рода войск и назначении Валентина Манько командующим так и не было проведено официального документального оформления. Единственным результатом деятельности стали ложные заявления командующего, скандалы и критика со всех сторон.

«Подразделения штурмовых войск ВСУ в настоящий момент сосредоточены возле Покровска и Гуляйполя, где беспощадно стачиваются в «мясных штурмах». По сути, сейчас мы видим утилизацию заведомо мертворожденного проекта», — отметил представитель силовых структур.

Как пояснил источник, киевское руководство признало провал проекта и стремится избавиться от неудачного формирования.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление отдельных штурмовых войск внутри ВСУ.

Ранее командующий штурмовиками ВСУ сплясал в трусах под русскую песню.