На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финляндия и Великобритания начали учения у границы с Россией

Финляндия проводит совместные с Великобританией учения у границы с Россией
true
true
true
close
Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Финляндия проводит совместные с Великобританией военные учения Northern Axe 25 в регионе Кайнуу, граничащем с Республикой Карелия. Об этом сообщило министерство обороны скандинавской страны.

Маневры продлятся с 29 ноября по 5 декабря с участием около 3 тысяч финских военных, включая 600 резервистов, и военнослужащих Великобритании. Задействовано около 600 единиц техники, включая танки и транспортные вертолеты.

Цель учений — отработка навыков обороны, сдерживания противника, наступления и ведения ночного боя в условиях северной Финляндии.

Особое внимание уделяется взаимодействию различных родов войск и использованию беспилотных летательных аппаратов.

22 ноября в Средиземном море, у побережья Италии стартовали масштабные учения Neptune Strike. В маневрах участвуют США и девять стран НАТО, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию.

Ранее премьер Польши Дональд Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалось против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами